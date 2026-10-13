Για πάνω από 30 ολόκληρα χρόνια, ο Κώστας Παλιαρούτας είχε μια ιδιαίτερη ενασχόληση, που δεν ήταν άλλη από το να εκπαιδεύει καναρίνια φωνής. Μάλιστα, περνούσε ατελείωτες ώρες ως μαέστρος τους και είχε καταφέρει να αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις, χρυσά και χάλκινα μετάλλια σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, που τον έκαναν γνωστό ως τον «γητευτή των καναρινιών».

Μετά από τρεις δεκαετίες, ο χώρος στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, έφτασε η ώρα να κατεβάσει ρολά. Η αδυναμία να βρει, όπως λέει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα νέο περιβάλλον για να στεγάσει τους μελωδικούς πρωταθλητές του, τον οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει την εκτροφή και την εκπαίδευσή τους για διαγωνισμούς και να πει, με βαριά καρδιά, το μεγάλο αντίο.

«Δάκρυα, πόνος, θλίψη… Εξάντλησα κάθε περιθώριο και έφτασα σε αδιέξοδο»

Σήμερα, ο χώρος είναι άδειος. Τα κλουβιά που κάποτε φιλοξενούσαν τους καλύτερους και με διαφορά κελαηδιστές του κόσμου δεν έχουν πλέον τους γνώριμους ενοίκους τους. Τα μελωδικά καναρίνια, με αέρα Θερμαϊκού, μεταφέρθηκαν ήδη σε άλλους προορισμούς, από τη Λάρισα και την Ελασσόνα μέχρι την Ιταλία, και πέρασαν στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τον χώρο, ακόμη και εκτροφέων και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα στα χέρια ανθρώπων που είχαν βρεθεί απέναντί του στους διαγωνισμούς.

«Δάκρυα, πόνος, θλίψη… Πώς να νιώθω; Σχεδόν μια ζωή έχω επενδύσει σε αυτό. Ψυχή, κόπο, ώρες δουλειάς, αγάπη και χρήματα. Μόνο εύκολο δεν ήταν για μένα να πάρω την απόφαση να κλείσω για πάντα τον κύκλο, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Εξάντλησα κάθε περιθώριο και έφτασα σε αδιέξοδο. Πιστεύω ότι ήταν μονόδρομος να βάλω τελεία», λέει και σημειώνει ότι, ευτυχώς για τον ίδιο, στην τελική ευθεία αυτής της διαδρομής είχε δίπλα του ανθρώπους που τον βοήθησαν.

«Ο φίλος μου Δημήτρης Κασέτας, καθηγητής και γνώστης των πουλιών όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα μου. Μοιραστήκαμε τόσα πολλά, αλλά και τώρα που αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος της, και τώρα που ο αποχωρισμός ήταν τόσο δύσκολος, ήταν κοντά μου», λέει ο κ. Παλιαρούτας.

Το αντίο για τους φίλους του, εξάλλου, μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν, ούτε για τον ίδιο ούτε για όσους γνώριζαν την αγάπη του. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, άλλωστε, το πρώτο που άκουγε κανείς στη γειτονιά ήταν το κελάηδισμα, η σύνθεση με τις… χαμηλές και τις ψηλές, (τραγουδούσαν μέχρι και λαϊκές επιτυχίες) στο μικρό αλλά γεμάτο φωνές ισόγειο, εκεί όπου έδιναν καθημερινά τη δική τους «συναυλία» σε έναν χώρο που είχε γίνει για τον εκπαιδευτή τους δεύτερο σπίτι.

Τα καναρίνια του κ. Παλιαρούτα ήταν διάσημα παγκοσμίως καθώς είχαν ξεχωρίσει σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είχαν αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις και μετάλλια που βρίσκονται πλέον στο σαλόνι του σπιτιού του και ο συνταξιούχος φωτογραφίζεται δίπλα τους με ένα νοσταλγικό χαμόγελο και κρατώντας στα χέρια του όσους φτερωτούς μαθητές του απέμειναν.

Ο Κώστας Παλιαρούτας ξεκίνησε ως μαέστρος καναρινιών το 1995, αρχικά ερασιτεχνικά. Έξι με επτά χρόνια αργότερα, αποφάσισε να ασχοληθεί πιο συστηματικά με τους διαγωνισμούς. Από τότε ακολούθησαν εκατοντάδες συμμετοχές, διακρίσεις και μετάλλια. Όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει κατακτήσει 12 παγκόσμια μετάλλια, ενώ οι πανελλήνιες και τοπικές διακρίσεις του ξεπερνούν τις 150.

«Κάθε χρόνο περνούσαν από τα χέρια μου τουλάχιστον 150 καναρίνια. Η εκπαίδευση απαιτούσε χρόνο, υπομονή και συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάνω απ’ όλα απαιτούσε να αφιερώσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου σε αυτά. Είναι τρόπος ζωής», σημειώνει και προσθέτει ότι η προετοιμασία για τους διαγωνισμούς απαιτούσε καθημερινή δουλειά και επαναλαμβανόμενες πρόβες.

«Δεν είναι εύκολο να συγχρονίσεις τέσσερα πουλιά και γίνονταν αρκετές δοκιμές και προπονήσεις για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που παρουσιάσαμε, για παράδειγμα, στον μεγάλο διαγωνισμό στην Ιταλία», είχε αναφέρει πριν από λίγους μήνες. Σε εκείνον τον διαγωνισμό, τα καναρίνια του κελάηδησαν για μισή ώρα, σύμφωνα με τους κανόνες, και η επιτροπή τα ανέδειξε ως τα καλύτερα του κόσμου.

Ο ίδιος, πάντως, δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τα πουλιά και έχει ήδη δημιουργήσει έναν μικρό χώρο στο σπίτι του, όπου θα συνεχίσει να ασχολείται μαζί τους, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

«Θέλω να πίνω τον καφέ μου εδώ, στον μικρό μου χώρο. Θα ασχοληθώ με πουλιά με χρώμα και όχι με τις φωνητικές τους ικανότητες. Μια τελευταία συμμετοχή όμως θα έχω στο πανελλήνιο της Δράμας όπου με προσκάλεσαν από τον σύλλογο και δεν ήθελα να αρνηθώ.

Κάνω λοιπόν αυτό το διάστημα εντατικά πρόβες με τα οκτώ καναρίνια μου για το τελευταίο τους “σόλο” και θα έχω για πάντα και τα μετάλλιά τους γεμάτα αναμνήσεις. Και αυτές είναι πάρα πολλές χάρη στα υπέροχα μελωδικά καναρίνια μου», αναφέρει.