Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την τραγωδία με τον 22χρονο Ινδό, που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα του Τερσανά, στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε ξενοδοχείο της περιοχής, είχε μάθει κολύμπι τις τελευταίες ημέρες και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος.

Το απόγευμα της Δευτέρας κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες, με ισχυρούς ανέμους και κύματα, ο 22χρονος πήγε για κολύμπι.

Οι συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ωστόσο εκείνος βούτηξε στην ταραγμένη θάλασσα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να χάσει τις αισθήσεις του.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις λιμενικές αρχές, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών, ιδιωτικών σκαφών και δύτη, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σήμερα το πρωί, ιδιώτης δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση εντόπισε τον 22χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυρε νεκρό.

Συντετριμμένοι οι συνάδελφοί του στο ξενοδοχείο, όπου εργαζόταν ο νεαρός, μιλούν για ένα καλό και ευγενικό παιδί, που είχε ενταχθεί στην καθημερινότητά τους και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.