Αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12/10 σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13/10/2026) και αύριο Τετάρτη (14/10/2026).

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10/2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13/10/2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (14/10/2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η προειδοποίηση Σ. Αρναούτογλου για την κακοκαιρία στην Αττική

Προειδοποίηση απηύθυνε νωρίτερα και ο Σάκης Αρναούτογλου, συνιστώντας προσοχή, καθώς «οι δυνατές βροχές σήμερα συναντούν αύριο Τετάρτη και θυελλώδεις βοριάδες. Ένας συνδυασμός που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του νομού Αττικής αλλά και την Εύβοια!», όπως γράφει σε ανάρτησή του.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο Facebook, ο προγνώστης καιρού και ευρωβουλευτής επισημαίνει: «Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην Αττική σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα συνδυαστούν την Τετάρτη με πολύ ενισχυμένους βοριάδες. Σημασία θα έχει τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής στην Αττική, εφόσον επιβεβαιωθούν, μπορούν να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα όπου η δυνατή βροχή επιμείνει για ώρες. Πιθανές επιπτώσεις είναι η γρήγορη άνοδος των νερών σε ρέματα, η συσσώρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς ίσως και σε υπόγεια και ισόγειους χώρους και διακοπές της κυκλοφορίας.

Παρότι οι μεγαλύτερες ποσότητες φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και χαμηλότερα, κατά μήκος των ρεμάτων που δέχονται αυτά τα νερά.

Στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές υπάρχει επιπλέον κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών, που μπορεί να δυσκολέψουν την απορροή σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα. Δεν αναμένονται οι ίδιες επιπτώσεις παντού, αλλά οι ποσότητες αυτές δικαιολογούν αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Αττική».

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «οι δυνατές βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα. Μια πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα δεν σημαίνει λήξη της κακοκαιρίας.

Αύριο Τετάρτη αναμένεται νέα έξαρση, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε όσες θα έχουν προηγηθεί.

Αύριο οι βοριάδες στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής μπορούν να φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8-9 μποφόρ.

Όπου το έδαφος έχει διαποτιστεί πολύ από τις βροχές, τα δέντρα μπορεί να χάσουν μέρος της στήριξής τους και να ξεριζωθούν ευκολότερα.

Πέρα από σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που παρασύρονται, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να κλείσουν δρόμους, να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα και τοπικές διακοπές ρεύματος.

Αποφεύγουμε τη στάθμευση και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Κοντά στα βουνά η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να κρατήσει περισσότερο. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην Αττική, στην Εύβοια ίσως και στη δυτική Κρήτη.

Τα νερά κατεβαίνουν προς κατοικημένες περιοχές και μπορεί να φουσκώσουν τα ρέματα, ακόμη και εκεί όπου η βροχή είναι λιγότερη.

Στην κακοκαιρία, η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να δώσει σε έναν οδηγό τον χρόνο να αποφύγει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σε μια γειτονιά να προετοιμαστεί και στις υπηρεσίες να επέμβουν εκεί όπου χρειάζονται.

Τα μετεωρολογικά ραντάρ βοηθούν να βλέπουμε πού δυναμώνει και πώς κινείται η βροχή. Μαζί με βροχόμετρα στα ορεινά και αισθητήρες στάθμης στα ρέματα, μπορούν να δώσουν πιο έγκαιρη εικόνα του κινδύνου.

Για την Αττική, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτές οι πληροφορίες να φτάνουν άμεσα στους ανθρώπους που καλούνται να αποφασίσουν και να επέμβουν. Αυτή η πρακτική ανάγκη βρίσκεται πίσω από την ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Ζήτησα να γνωρίζουμε πόσα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν δεσμευθεί και καταβληθεί για ραντάρ, σταθμούς και συστήματα προειδοποίησης και ποιος εξοπλισμός έχει πράγματι εγκατασταθεί και λειτουργεί.

Γιατί ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για την προστασία του και ότι, όταν πλησιάζει ο κίνδυνος, θα έχει έγκαιρη ενημέρωση και χρόνο να προφυλαχθεί.

Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις, περιορίζουμε τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες των έντονων φαινομένων και ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές.

Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα. Ακόμη και όταν η βροχή εξασθενήσει στην περιοχή μας, τα νερά από τα ορεινά μπορεί να συνεχίσουν να φτάνουν χαμηλότερα».