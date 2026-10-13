Τη δυνατότητα να στέλνουν δέματα σε όλη την Ελλάδα, απευθείας από θυρίδα σε θυρίδα, έχουν πλέον οι καταναλωτές μέσω της νέας υπηρεσίας «Στείλε δέμα από την Skroutz Last Mile».

Αξιοποιώντας το δίκτυο των Skroutz Points, που αριθμεί σχεδόν 120.000 θυρίδες πανελλαδικά, η Skroutz επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στις αποστολές δεμάτων μεταξύ ιδιωτών, προσφέροντας μια απλή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας της, με δυνατότητα επιλογής σημείων αποστολής και παραλαβής, παρακολούθησης της πορείας του δέματος και αυτόματων ειδοποιήσεων.

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στον παραλήπτη να παραλάβει το δέμα του από το Skroutz Point που έχει επιλεγεί, ακόμη κι αν δεν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Η διαδικασία αποστολής πραγματοποιείται μέσα από ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην πλατφόρμα του Skroutz, σε λίγα μόλις βήματα, ενώ περιλαμβάνει και την αυτοματοποιημένη έκδοση απόδειξης.

Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος θυρίδας και την κατηγορία του δέματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγει τα Skroutz Points από τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αποστολή και η παραλαβή.

Μέσω της δυνατότητας ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να εντοπίσει το σημείο που τον εξυπηρετεί καλύτερα για την τοποθέτηση του πακέτου.

Παρακολούθηση της αποστολής και ειδοποιήσεις

Μετά την τοποθέτηση του δέματος στη θυρίδα, αναλαμβάνεται η μεταφορά του προς το επιλεγμένο σημείο παραλαβής, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας καλύπτεται από το δίκτυο.

Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του δέματος μέσω της λειτουργίας tracking, ενώ ενημερώνονται αυτόματα με ειδοποιήσεις μέσω email για την εξέλιξη της αποστολής.

Με τη νέα υπηρεσία, η εταιρεία αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο θυρίδων της, με στόχο να κάνει τις καθημερινές αποστολές δεμάτων πιο εύκολες και ευέλικτες, μεταφέροντας την εμπειρία εξυπηρέτησης των Skroutz Points και στη διακίνηση πακέτων μεταξύ καταναλωτών.