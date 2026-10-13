Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το 12ο JobReady by DYPA στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 18:30, στον χώρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491 00).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέσα από πρακτικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα για την αναζήτηση εργασίας, να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills) και να ενημερωθούν για όσα αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, τα οποία θα παρουσιάσουν πώς πραγματοποιείται στην πράξη η επιλογή προσωπικού και τι αξιολογείται κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους, να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για μία συνέντευξη εργασίας, να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες, να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα, να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών και να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Επιπλέον, στα ειδικά διαμορφωμένα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.