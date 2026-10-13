Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από τη σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας – Προσοτσάνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα το πρωί, ενώ κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.