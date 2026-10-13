Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, καθώς ένας 35χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 03:10 τα ξημερώματα, όταν στη συμβολή της οδού Φιλολάου με την οδό Φρύνωνος η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ., που οδηγούσε ένας 52χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου.

Ο 52χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να τρέχει με υψηλή ταχύτητα και στη συνέχεια καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης.

Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για το δυστύχημα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και εξήγησε: «Στη συμβολή αυτή υπάρχει φανάρι και εξετάζεται αν κάποιος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ακόμη και παλλόμενο. Σε αυτό εστιάζουμε. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η σύγκρουση, επειδή ακριβώς υπήρχε και η ταχύτητα και από τις δύο πλευρές, προφανώς και κάποιος παραβίασε προτεραιότητα. Βλέπουμε και στο βιντεοληπτικό υλικό ότι δεν ανακόπτει καθόλου».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και στη συνέχεια, με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, «οπότε προφανώς δεν ήταν θετικός στο αλκοόλ. Έχουν γίνει και οι εξετάσεις, όπως προβλέπεται, η λήψη αίματος από όλους τους εμπλεκόμενους».

«Χρησιμοποιούμε και πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουμε και την ταχύτητα, αλλά το βασικό εδώ είναι αν έχει παραβιαστεί ο ερυθρός σηματοδότης», εξήγησε η κ. Δημογλίδου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.