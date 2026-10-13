Χωρίς να διαθέτει ειδικό λογισμικό ανάγνωσης και οθόνη Braille παρακολουθεί τα μαθήματά του ένας μαθητής δημοτικού με σοβαρό πρόβλημα όρασης, με αποτέλεσμα να τίθενται ερωτήματα για την ισότιμη πρόσβασή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το αγόρι το οποίο ζει στα Ιωάννινα και είναι μαθητής της Γ’ Δημοτικού είναι εκ γενετής τυφλός.

Την περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά της στην προσπάθεια να εξασφαλίσει στον γιο της τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό περιγράφει η κυρία Λαμπρινή.

Ειδικότερα, η μητέρα του μαθητή, καταγγέλλει στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως το παιδί εξακολουθεί να στερείται βασικά μέσα υποστήριξης, όπως σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille και ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπαιδευτική του καθημερινότητα. Παράλληλα, επισημαίνει γραφειοκρατικές παραλείψεις και καθυστερήσεις, παρά το γεγονός ότι η σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ έχει εγκριθεί από το 2024.

«Όλα ξεκίνησαν από τον Μάιο του ’24 που περάσαμε την αξιολόγηση του ΚΕΔΑΣΥ. Το παιδί τότε θα πήγαινε Α’ Δημοτικού. Πήραμε την αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ που έγραφε για τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχει για το σχολείο του και η διαδικασία είναι ότι παίρνουμε αυτό το χαρτί, κάνουμε μια αίτηση από το σχολείο και στέλνεται αυτή η αίτηση στο υπουργείο. Είναι εκ γενετής τυφλός και ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει ηλεκτρονική μηχανή, ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάποιους ειδικούς εκτυπωτές, σαρωτές και κάποια βοηθήματα. Τα βιβλία μας τα δίνει το ΚΕΑΤ. Τα έχουμε τα βιβλία. Είχαμε κάνει την αίτηση κανονικά και νομίζαμε ότι τελείωσε εκεί ο ρόλος μας ως γονείς. Μετά, φτάσαμε στον Νοέμβριο του ’25. Εκεί ο προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ άλλαξε και ο νέος προϊστάμενος επικοινώνησε με το σχολείο και ρώτησε: “Αυτός ο μαθητής τι εξοπλισμό έχει;”. Από το σχολείο του είπαν ότι έχει μια απλή μηχανή. Μετά ο προϊστάμενος είπε ότι πρέπει να γίνει μια αίτηση προς το υπουργείο. Την αίτηση που ήδη όμως είχαμε κάνει» είπε.

«Μετά από αυτό εμείς το ψάξαμε γιατί είχαμε κάνει ήδη την αίτηση και μας έκανε εντύπωση γιατί μας ζήτησαν καινούργια αίτηση και μαθαίνουμε ότι η αίτηση που είχαμε κάνει από το σχολείο δεν στάλθηκε στο υπουργείο. Στάλθηκε στο σχολείο τυφλών που έχουμε εδώ, ένα κλειστό σχολείο τυφλών που έχουμε εδώ στα Γιάννενα. Ουσιαστικά η αίτηση δεν πήγε πουθενά. Πήγε εκεί από λάθος» επεσήμανε.

Αναφερόμενοι στους εξοπλισμούς η κα Λαμπρινή επεσήμανε: «Μαζεύονται όλες οι αιτήσεις, 30-50 αιτήσεις, μέσα σε περίπου τρία χρόνια και όταν βρεθούν χρήματα προκηρύσσεται διαγωνισμός. Δηλαδή, ένα παιδί που θα πάρει τον εξοπλισμό στην πρώτη Δημοτικού, μπορεί να τον πάρει στην τρίτη. Και αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι ο νόμος σε αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι βάσει νόμου».

«Εκεί τον Νοέμβριο που καταλάβαμε το λάθος, εμείς πήγαμε και στην Περιφερειακή Πρωτοβάθμια και στη Διεύθυνση της Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας και στην Πρωτοβάθμια των Ιωαννίνων. Το ψάξαμε πάρα πολύ. Και εκεί είδαμε ότι όσες αιτήσεις είχαν γίνει μέχρι τον Μάιο του ’25 όλες ικανοποιήθηκαν. Η δική μας όμως όχι, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε», συνέχισε η μητέρα του μαθητή αναφορικά με την κωλυσιεργία του συστήματος.

«Πριν δύο βδομάδες περίπου έλαβα τηλεφώνημα από τη διευθύντρια του γραφείου του κ. Παπαδομαρκάκη (Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) που μου είπε ότι δε γίνεται κάτι», αποκάλυψε η κα Λαμπρινή.

Τι απαντούν οι υπεύθυνοι

Ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, μίλησε επίσης στο MEGA για το θέμα εξηγώντας: «Βεβαίως και θα γίνει κάτι. Και η διευθύντρια του γραφείου δεν είπε κάτι τέτοιο. Η μαμά έχει δίκιο καταρχήν και το παιδί έχει δίκιο. Γιατί δε νοείται αυτή τη στιγμή ένα παιδί να περιμένει για 1-3 χρόνια για να πάρει τον εξοπλισμό που δικαιούται. Εμείς λοιπόν αυτό ερχόμαστε να το θεραπεύσουμε περνώντας μέσα στον Οκτώβριο, νομοθεσία όπου οι γονείς πλέον θα παίρνουν voucher να αγοράζουν εξοπλισμό. Είναι παθογένεια του συστήματος και αυτή πρέπει να διορθωθεί. Είναι ακριβός εξοπλισμός που κοστίζει γύρω στις 35.000 ευρώ για τον κάθε μαθητή. Εξαρτάται βέβαια τι του έχει περιγράψει το ΚΕΔΑΣΥ. Και σας λέω εγώ: Ποιοτικός ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικό για ανάγνωση Braille, οθόνη Braille, γραφομηχανή Braille, ηλεκτρική γραφομηχανή, ηλεκτρονική γραφομηχανή. Μπορεί να μπουν και 30, 40, 50 παιδιά. Κάθε χρόνο μαζεύονται αιτήσεις. Ωστόσο, η διάρκεια τώρα το να μαζέψεις αιτήσεις τρία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι δυνατόν. Και έτσι η Υπουργός Παιδείας και εισηγούμαστε εμείς και το έκανε αμέσως αποδεκτό να γίνει με voucher, ούτως ώστε κάθε χρόνο να γίνεται η προμήθεια του εξοπλισμού».

Αναφερόμενος στο ζήτημα και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κα Λαμπρινή ο κ. Παπαδομαρκάκης ανέφερε: «Τον Νοέμβριο πιστεύω θα έχει τον εξοπλισμό. Ωστόσο, θέλω να διαβεβαιώσω κάτι άλλο. Ότι η περιφερειακή διευθύντρια, εκεί που απευθύνθηκε η κ. Λαμπρινή, βρήκαμε κομμάτια του εξοπλισμού, έστω μέχρι να γίνει η προμήθεια, να βοηθηθεί το παιδί. Έχω βρει κι εγώ γραφομηχανή και κάποιον άλλον εξοπλισμό που μπορούμε να της δώσουμε να “βολευτεί” μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτόν τον εξοπλισμό τον κρατά σε όλη τη μαθητική και πανεπιστημιακή ζωή του. Επίσης, ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρονικός. Κάθε τόσο ανανεώνεται και έχει τη δυνατότητα ανανέωσης του εξοπλισμού. Αυτό με το ότι χάθηκε η αίτηση επίσης, ελέγχεται.

Το παιδί πώς εξυπηρετείται 3 χρόνια στη μαθησιακή του καθημερινότητα στο σχολείο; Σύμφωνα με την κ. Λαμπρινή, «έχει τα βιβλία και μία γραφομηχανή Braille».

«Έχει τα βιβλία και έχει παράλληλη στήριξη Braille από το νηπιαγωγείο. Και φέτος έχει παράλληλη στήριξη και πέρυσι είχε παράλληλη στήριξη. Όμως ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Ευελπιστώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει λυθεί το πρόβλημα με τον μαθητή. Είναι στο πρόγραμμα για να πάρει τον εξοπλισμό. Στο πρόγραμμα έχει μπει για να πάρει τον εξοπλισμό τον Νοέμβριο. Το voucher είναι για τα καινούρια παιδιά. Όμως, εάν προλάβουμε και βγει, θα πάρει voucher», τόνισε ο κ. Παπαδομαρκάκης.