Θλίψη προκαλεί ο θάνατος ενός 22χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χωραφάκια στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε νεκρός από δύτη που συμμετείχε στις έρευνες εντοπισμού του.

Ο άτυχος νέος είχε πάει για κολύμπι στην παραλία του Τερσανά. Όταν άργησε να δώσει σημεία ζωής, κλήθηκαν οι Αρχές που έστησαν επιχείρηση εντοπισμού του.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Στις έρευνες πήραν μέρος δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη που «χτένισαν» τη θαλάσσια περιοχή, ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιούσε έρευνα από ξηράς, ενώ σήμερα συμμετείχαν και δύτες.

Δυστυχώς, ιδιώτης δύτης εντόπισε στην ίδια περιοχή το άψυχο σώμα του 22χρονου, το οποίο περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ξηρά, γράφοντας δραματικό επίλογο στις έρευνες αναζήτησής του.