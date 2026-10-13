Ένα ακόμη βήμα στον σχεδιασμό για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή πραγματοποιεί ο Δήμος Τήλου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας του νησιού.

Το Σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προσαρμογή της τοπικής κοινωνίας στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μέσα από την εκπόνησή του επιδιώκεται η ενίσχυση της δυνατότητας του δήμου να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να προστατεύει τους φυσικούς του πόρους και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Για την Τήλο, η οποία διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του μικρού πληθυσμού και της νησιωτικής της φυσιογνωμίας, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση της πληθυσμιακής συνοχής και τη δυνατότητα των κατοίκων να συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους.

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου και όχι την άμεση υλοποίηση τεχνικών έργων, τα οποία θα μπορούν να σχεδιαστούν και να διεκδικηθούν σε επόμενο στάδιο, με βάση τις προτεραιότητες που θα προκύψουν.