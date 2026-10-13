Δουλεύει τους περισσότερους μήνες του χρόνου στη Σαντορίνη και όταν η σεζόν τελειώνει θα πρέπει να μαζέψει τα πράγματά της και να βρει αλλού στέγη. Θέλει να μείνει, δεν μπορεί όμως. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλούς ανθρώπους που εργάζονται στα ελληνικά νησιά.

Η 27χρονη Μαριάννα Βέκη, αισθητικός σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, μίλησε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Μπορώ να μείνω;» της Radcast, και εξήγησε ότι το να πακετάρει όλα τα πράγματά της κάθε φθινόπωρο, είναι σαν να ζει συνεχώς μια «δανεική ζωή».

Όπως σημειώνεται στην περιγραφή του επεισοδίου, «για δεκαετίες, η επιτυχία των νησιών μετριέται με αφίξεις, πληρότητες, διανυκτερεύσεις και τουριστικά έσοδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα νησιά γεμίζουν. Και όλοι μιλούν για ανάπτυξη. Τι γίνεται όμως όταν φεύγουν οι τουρίστες; Τότε εμφανίζεται η άλλη πλευρά: σπίτια κλειστά, νέοι που φεύγουν, εργαζόμενοι που δεν βρίσκουν οικονομικά προσιτή κατοικία. Τα παραπάνω δεν αποτελούν στοιχεία μόνο της περίπτωσης της Μαριάννας, αλλά ένα σαφές πρόβλημα στην Ευρώπη.

Γιατί ανάπτυξη δεν είναι μόνο πόσοι φτάνουν σε ένα νησί, κάθε καλοκαίρι. Είναι και αν αυτός που εργάζεται εκεί μπορεί να πληρώσει το νοίκι του. Αν υπάρχει γιατρός, σχολείο, νερό, μεταφορά και βασικές υπηρεσίες.

«Θέλω να μένω στη Σαντορίνη γιατί δουλεύω εδώ τους περισσότερους μήνες του χρόνου, σχεδόν εφτά μήνες δηλαδή, οπότε το διάστημα που γυρνάω πίσω είναι πολύ λίγο. Επίσης, επειδή είμαι ήδη και κάποια χρόνια εδώ, έχω τον κύκλο μου, την καθημερινότητά μου. Οπότε για μένα κάθε χρόνο είναι δύσκολο να γυρνάω πίσω, να κάνω ουσιαστικά μία ολόκληρη μετακόμιση και πάλι ξανά από την αρχή», λέει η 27χρονη στο podcast.

Όπως εξηγεί, «μου λείπει η σταθερότητα, μου λείπει το να έχω σταθερή κοινωνική ζωή ή σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Μία συνηθισμένη ζωή που θα είχε κάποιος αν είχε το δικό του σπίτι στην πόλη. Στον τουρισμό υπάρχουν αυτά, αλλά δεν δίνεται και η ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν μία δική τους ζωή στα μέρη που πάνε για να δουλέψουν, κυρίως στα ελληνικά νησιά».

Γιατί η Μαριάννα δεν μένει ολόκληρο τον χρόνο στη Σαντορίνη; «Με εμποδίζουν πολλά πράγματα. Το κυριότερο είναι η εύρεση σπιτιού, τα ενοίκια. Σίγουρα τα ενοίκια είναι πολύ πιο ανεβασμένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα οπότε μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Επίσης, όπως σε πολλά νησιά, τα περισσότερα σπίτια το καλοκαίρι γίνονται Airbnb. Επίσης η Σαντορίνη είναι 10 φορές πιο ακριβή. Είναι πράγματι οξύμωρο και αυτό είναι λυπηρό, δηλαδή το να μην δίνονται οι ευκαιρίες σε εμάς που δουλεύουμε στα νησιά τόσους μήνες τον χρόνο να χτίσουμε μία ζωή εδώ πέρα».

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε έναν από τους βασικούς λόγους που ο τουριστικός κλάδος δυσκολεύεται να προσελκύσει και να διατηρήσει προσωπικό, ειδικά στα νησιά. Η 27χρονη αναφέρεται και σε μερικούς ακόμη λόγους: «Το ότι δεν έχεις πρόσβαση στην υγεία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό που με απωθεί στο να μείνω εδώ. Γιατί η Σαντορίνη έχει το νοσοκομείο, αλλά για ανθρώπους που χρειάζονται άμεσα ιατρική επίβλεψη, δεν υποστηρίζονται τέτοιες υποδομές και υπηρεσίες. Οπότε σου προκαλεί όλο αυτό μία ανασφάλεια. Ακόμη μία δυσκολία είναι η μετακίνηση γιατί σε τέτοιες απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ πιο δύσκολο να έχεις άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Ελλάδας. Δεν έχεις την ευκαιρία να πεις ότι σήμερα, αύριο φεύγω. Είναι ζόρικο».

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 27χρονη το διαπιστώνει και η νέα στρατηγική της Κομισιόν για το «δικαίωμα να παραμένεις στον τόπο σου». Η στρατηγική «Right to Stay – Your Region, Your Future» παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμένουν και να οικοδομούν το μέλλον τους στον τόπο που αποκαλούν σπίτι, αντί να αναγκάζονται να φύγουν για οικονομικούς λόγους, έλλειψη ευκαιριών ή υποβάθμισης των υπηρεσιών. Θα προχωρήσει, άραγε, αυτή η στρατηγική;