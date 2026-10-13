Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στο Παγκράτι, με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα, με τον άτυχο αναβάτη να παρασύρεται από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση της οδού Φιλολάου με την οδό Φρύνωνος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου, φαίνεται το ΙΧ αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να πέφτει πάνω στον άτυχο μοτοσικλετιστή, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης:

Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να συνεχίσει την «τρελή» του πορεία και να «καρφωθεί» σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται κομμάτια των οχημάτων να εκτοξεύονται στον δρόμο και το πεζοδρόμιο.

Σημειώνεται ότι στο σημείο διακρίνονται και φανάρια, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν λειτουργούσαν ή υπήρξε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Εκεί, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του οδηγού της μοτοσικλέτας, ενώ οι γιατροί φρόντισαν τα τραύματα που έφερε και ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για το σφοδρό τροχαίο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα.

Η προανάκριση για το τραγικό τροχαίο συνεχίζεται και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο 35χρονος.