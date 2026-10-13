Για κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος προετοιμάζονται σήμερα, Τρίτη 13/10 οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν.

Στο πλαίσιο της φοιτητικής κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

Στη συναυλία συμμετέχουν μέχρι στιγμής οι: