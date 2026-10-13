Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Όπως μεταδίδει το ERTNews η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.