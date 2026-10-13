Ραγδαία θα είναι η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού για τις επόμενες 48 ώρες με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Στην Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Η Τετάρτη η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία σύμφωνα με τα προγνωστικά θα ενταθεί από σήμερα το βράδυ, με την Τετάρτη να εκτιμάται ότι θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα.

Ειδικότερα, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σε περιοχές του Αιγαίου.

Επίσης, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 10 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, διαμορφώνοντας ένα περισσότερο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα

Η απότομη μεταβολή του καιρού αναμένεται να φέρει και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, σηματοδοτώντας την πρώτη έντονη χειμωνιάτικη εικόνα της περιόδου.

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για την εξέλιξη των φαινομένων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.

«Καμπανάκι» από την ΕΜΥ – Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε χθες, Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι σταδιακά θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

Παράλληλα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον χρειαστεί.

Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας πριν και κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστάται να ασφαλίζουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς, καθώς και να ελέγχουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους λειτουργούν κανονικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων αλλά και για αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους, τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, συνιστάται η άμεση αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή αυτοκίνητο, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια, από όπου μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν αντικείμενα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε περίπτωση κεραυνών

Όσοι βρίσκονται στο σπίτι καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνων που συνδέονται με καλώδια, να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ρεύματος και να μην αγγίζουν σωληνώσεις της κουζίνας ή του μπάνιου.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακινητοποιούν το όχημά τους σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν, να παραμένουν μέσα με κλειστά παράθυρα και να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να καταφύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Συνιστάται να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες, τη θάλασσα, μεταλλικά αντικείμενα, πυλώνες και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ πρέπει να αποφεύγουν να καταφεύγουν κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτούς χώρους.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κακοκαιρίας από τα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.astynomia.gr.