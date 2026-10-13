Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 22, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 25, και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και από το απόγευμα θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Σταδιακά όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ και μετά το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.