Στην τελική ευθεία μπαίνει η περιβαλλοντική αποκατάσταση έξι ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σε ισάριθμα νησιά, με στόχο να κλείσει μια εκκρεμότητα που κοστίζει στη χώρα 480.000 ευρώ τον χρόνο σε ευρωπαϊκά πρόστιμα.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, εκδίδεται πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 6,4 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου. Τα έργα αφορούν χώρους σε Μύκονο, Τήνο, Σίφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο, με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, και οι έξι χώροι έχουν πλέον λάβει την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία των δήμων με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τα πρόστιμα για τους συγκεκριμένους ΧΑΔΑ θα σταματήσουν με την ολοκλήρωση των έργων, καθώς επιβάλλονται λόγω της μη αποκατάστασής τους, παρότι οι χώροι δεν λειτουργούν πλέον.

Από 65 περιπτώσεις προστίμων στις 17

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του υπουργείου να εξαλειφθούν τα πρόστιμα που πληρώνει η Ελλάδα για τις παράνομες χωματερές. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα έχουν μειωθεί από 65 σε 17, ενώ έξι ακόμη θα εξαλειφθούν μετά την αποπεράτωση των έργων στα νησιά.

«Με τη χρηματοδότηση και την ωρίμανση αυτών των έξι κρίσιμων έργων, κλείνουμε οριστικά μια πληγή του παρελθόντος», δήλωσε, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και απαλλάσσει τους φορολογούμενους από την ετήσια επιβάρυνση.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η παρέμβαση αποτυπώνει την απόφαση του υπουργείου να κλείσει τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος.

«Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων», ανέφερε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στην προστασία της υγείας των κατοίκων, στην αποκατάσταση του ευαίσθητου νησιωτικού οικοσυστήματος και στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας των περιοχών.