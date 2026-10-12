Η αναζήτηση της 78χρονης που αγνοούνταν από το Σάββατο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης κατέληξε στο σημείο της πυρκαγιάς στο Πανόραμα: η ηλικιωμένη που εντόπισαν εκεί οι πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της ταυτοποιήθηκε ως η γυναίκα για την οποία είχε εκδοθεί Silver Alert.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εκτεταμένα εγκαύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας της προκαλεί ανησυχία.

Αγνοούνταν από το Σάββατο

Η γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, είχε φύγει από το σπίτι της στον οικισμό Λήδα Μαρία, στη Θέρμη, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τον εντοπισμό της κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και εκδόθηκε Silver Alert, ενώ στις αναζητήσεις συμμετείχε και η ομάδα του ΟΦΚΑΘ.

Την ταυτοποίησή της επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Χρήστος Ράμμος, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε στο σημείο της φωτιάς στο Πανόραμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η φωτιά πίσω από το δημαρχείο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πουρνάρια, πίσω από το δημαρχείο Πανοράματος. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:00 και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με υδροφόρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, η 78χρονη φαίνεται ότι άναψε φωτιά προσπαθώντας να ζεσταθεί. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο και υπέστη τα εγκαύματα παραμένουν αδιευκρίνιστες.