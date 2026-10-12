Επιχείρηση διάσωσης περίπου 160 αλλοδαπών που επέβαιναν σε τέσσερις λέμβους πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της FRONTEX και οι υπόλοιπες τρεις από άλλο εναέριο μέσο της ίδιας δύναμης.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Περισυλλογή και άλλων τουλάχιστον 241 μεταναστών στα νότια της Κρήτης

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή Ιεράπετρας, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε δύο λέμβους στις οποίες επέβαιναν περίπου 77 αλλοδαποί.

Στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά, σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της νησίδας Χρυσή.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 52 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.