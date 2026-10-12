Τέλος στη συνεργασία του με το One Channel ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Σταμάτης Ζαχαρός, γνωστοποιώντας μέσα από ανάρτησή του ότι η απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας τού ανακοινώθηκε, όπως υποστηρίζει, «αιφνιδίως και αναιτιολόγητα».

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Σταμάτης Ζαχαρός ευχαρίστησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά και τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού, η οποία, όπως σημείωσε, του έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με το κοινό μέσα από μια εκπομπή με χαρακτήρα hard talk.

Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την εκπομπή ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα, αναφερόμενος στο ύφος και τη φυσιογνωμία της.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την εκπομπή του, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του στο One Channel.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

Μετά από εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ αλλά και χιλιάδες καλεσμένους, χθες αργα το βραδυ, μου ανακοινωθηκε- αιφνιδίως και αναιτιολόγητα- η διακοπή της συνεργασίας μου με το One Channel.

Κάθε ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Ομοίως και το ΕΔΩ*, οπότε και θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μου.

Τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον ιδιοκτήτη Διονύση Παναγιωτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας καθημερινά μέσα από μια εκπομπή με χαρακτήρα hard talk, ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

Τους συνεργάτες μου στο κανάλι, οι οποιοι παρά τις αντιξοότητες κατάφεραν με επαγγελματισμό και ήθος να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν.

Τους εκατοντάδες καλεσμένους, κυριολεκτικά από όλο το φάσμα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πρωτίστως όμως όλους εσάς που καθημερινά μας τιμούσατε με την επιλογή σας, γεγονός που αντικατοπτριζόταν τόσο στις μετρήσεις τηλεθέασης όσο και στη συζήτηση που ακολουθούσε καθημερινά, για όσα συνέβαιναν κατα τη διάρκεια της εκπομπής.

Εις το επανιδείν».