Αιτήσεις για 24 υποτροφίες συνολικού ύψους 15.000 ευρώ η καθεμία μπορούν να υποβάλουν από τις 12 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού όλης της χώρας.

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση προκηρύσσεται από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, καλύπτοντας τα έξι διδακτικά εξάμηνα φοίτησης (εκτός των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου) με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, όπως η στέγαση, η σίτιση, το εκπαιδευτικό υλικό, οι μετακινήσεις και η αγορά στολής.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.foundationaim.org/aitisi-ypotrofias/ μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η παρακαταθήκη της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και η στήριξη στις ΑΕΝ

Το πρόγραμμα, το οποίο άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών από θεσμικό δωρητή στο σύνολο των 12 Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, φτάνοντας πλέον τους 90 συνολικά υποτρόφους.

Η πρωτοβουλία εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος για τη στήριξη της νέας γενιάς που επιλέγει τα ναυτικά επαγγέλματα, αποτελώντας παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική προκήρυξη, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα www.foundationaim.org.