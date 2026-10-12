Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στην Καλλιθέα, όταν ένα λευκό ΙΧ ανατράπηκε στη λεωφόρο Θησέως, στο ρεύμα προς Ποσειδώνος, και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το όχημα κατέληξε στο πλάι του δρόμου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Θησέως παραμένει κλειστή.