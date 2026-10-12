Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 89χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, ενώ ως αιτία θανάτου διαπιστώθηκε η ασφυξία, έπειτα από απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να της έκλεισε το στόμα με τα χέρια και να άσκησε πίεση στον λαιμό της, εμποδίζοντάς την να αναπνεύσει. Η 89χρονη φέρεται να προσπάθησε να αντισταθεί, χωρίς να καταφέρει να σωθεί.

Μενίδι: Στο επίκεντρο των ερευνών ο 62χρονος γιος της

Ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση εξετάζεται ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος έχει προσαχθεί και κρατείται στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα που φέρεται να καταγράφουν παλαιότερες εκχυμώσεις και εκδορές στο σώμα της γυναίκας, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσής της και του ενδεχομένου να είχε υποστεί κακοποίηση και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να είχε απειλήσει και να είχε κυνηγήσει στο παρελθόν τη μητέρα του, η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσπαθούσε να κρυφτεί για να αποφύγει ενδεχόμενη επίθεση.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τον θάνατο της 89χρονης

Στην υπόθεση έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι είχε ακούσει φωνές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να διακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι της 89χρονης και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Ο 62χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι ρακοσυλλέκτης, όπως και η μητέρα του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.