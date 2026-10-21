Από τις 6 έως τις 21 Νοεμβρίου, το Θέατρο Σταθμός φιλοξενεί τέσσερις θεατρικούς μονολόγους του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Jan Fabre. Με διαφορετικές θεματικές, οι παραστάσεις προσεγγίζουν την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική ταυτότητα και τη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία.

Ο κύκλος παραστάσεων φέρνει στη σκηνή έργα με έντονο φιλοσοφικό και ποιητικό χαρακτήρα, τα οποία προσεγγίζουν την πνευματική αναζήτηση, την ελευθερία του λόγου και την καλλιτεχνική αμφισβήτηση μέσα από τέσσερις διαφορετικές ιστορίες και ερμηνείες.

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Η αρχή γίνεται με το «Είμαι ένα Λάθος» (Io sono un errore), στις 6 Νοεμβρίου στις 21:00 και στις 7 Νοεμβρίου στις 18:30, με την Irene Urciuoli. Το έργο, ένα μανιφέστο του 1988 αφιερωμένο στους Luis Bunuel και Antonin Artaud, προσεγγίζει την τέχνη ως μια πράξη προσωπικής ελευθερίας, μακριά από συμβάσεις και κοινωνικές επιταγές. Η παραδοχή «Είμαι ένα λάθος» γίνεται μια επαναλαμβανόμενη δήλωση πίστης σε μια ζωή και δημιουργία χωρίς περιορισμούς.

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Στις 10 και 18 Νοεμβρίου, στις 21:00, η Irene Urciuoli επιστρέφει με το «Μία Φυλή, αυτό είμαι» (Una Tribù, ecco quello che sono). Μέσα από την ποιητική ματιά του Fabre στον Antonin Artaud, το έργο αναζητά την πρωτόγονη αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης, τη δύναμη της γλώσσας και την πνευματική κάθαρση.

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Ακολουθεί, στις 13 Νοεμβρίου στις 21:00 και στις 14 Νοεμβρίου στις 18:30, το «Ποιος εκφράζει τη Σκέψη μου;», με την Ivette Codina. Γραμμένο το 1980, το έργο εισχωρεί στον εσωτερικό κόσμο ενός υπερευαίσθητου ανθρώπου που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα ερεθίσματα της πραγματικότητας. Με στοιχεία εξομολόγησης και ονειρικής αφήγησης, χρησιμοποιεί το βούτυρο ως σύμβολο μεταμόρφωσης και φθοράς.

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με το «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» (I’m sorry), στις 20 Νοεμβρίου στις 21:00 και στις 21 Νοεμβρίου στις 18:30, με τη Stella Höttler. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αυτολογοκρισία, η κουλτούρα της ακύρωσης και τα όρια του δημόσιου διαλόγου. Η ηρωίδα ζητά συγγνώμη για τα πάντα, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα αν μπορούμε να ακούμε πραγματικά τις αντίθετες απόψεις χωρίς να φοβόμαστε τη διαφωνία.

Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στα ιταλικά ή στα ισπανικά, ανάλογα με το έργο, με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Πληροφορίες

Θέατρο Σταθμός, Αθήνα, 6- 21 Νοεμβρίου 2026.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα του θεάτρου.