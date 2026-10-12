Έντονα είναι τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε η απότομη και ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, με μεγάλο όγκο νερού να κατεβαίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να προκαλεί υπερχείλιση του ποταμού.

Η στάθμη του νερού, όπως επισημαίνει το stonisi.gr ανέβηκε σημαντικά και πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ερεσού, Αντώνης Ελευθερίου, σε σημείο του ποταμού παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κάθοδο του νερού, ωστόσο έγινε άμεσα η απαραίτητη παρέμβαση ώστε να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί η απορροή.

Τα νερά έφτασαν και σε κατοικίες της περιοχής, κυρίως σε αυλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Επίσης, στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα, από όπου καταλήγουν και φεύγουν τα νερά του ποταμού προς τη θάλασσα και το οποίο χρησιμοποιείται και για στάθμευση οχημάτων, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την έντονη ροή. Το όχημα, ωστόσο, συγκρατήθηκε έγκαιρα πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Προβλήματα από φερτά υλικά καταγράφηκαν και στον δρόμο προς τον Μεσότοπο, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού μετέφερε πέτρες και χώματα στο οδόστρωμα. Η βροχόπτωση εκδηλώθηκε απότομα και με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας μέσα σε λίγη ώρα μεγάλες ποσότητες νερού.

Η κατάσταση πλέον έχει ηρεμήσει, με τη στάθμη να υποχωρεί και τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση των σημείων όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα.