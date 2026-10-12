Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στήριξε για 12η συνεχή χρονιά το Greece Race for the Cure® ως Χορηγός Ενυδάτωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του σε έναν θεσμό που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως.

Το 18ο Greece Race for the Cure® συγκέντρωσε περισσότερους από 58.000 συμμετέχοντες, γεμίζοντας το Πεδίον του Άρεως και τους δρόμους της Αθήνας με δύναμη, ελπίδα και αλληλεγγύη. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ένωσαν τα βήματά τους στις δράσεις του διημέρου, στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ. και στον περίπατο των 2 χλμ., αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής συμμετοχής και τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης.

Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες, φροντίζοντας για την ενυδάτωσή τους σε κάθε βήμα της διαδρομής. Η παρουσία του στη διοργάνωση για 12η συνεχή χρονιά επισφραγίζει μια μακρόχρονη συνεργασία, με κοινό σημείο αναφοράς την υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε σχετικά: «Το Greece Race for the Cure® μας υπενθυμίζει, κάθε χρόνο, πως όταν χιλιάδες ενώνονται για έναν κοινό σκοπό, κάθε βήμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, συμβάλλοντας στη διάδοση ενός μηνύματος που αφορά όλους μας: τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της διαδρομής».

O θεσμός πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα.

Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ συνεχίζει να μετατρέπει τις αξίες του σε πράξη, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δημιουργούν αξία για το κοινωνικό σύνολο.