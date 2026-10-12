Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στην κατοικία του.

Όπως επισημαίνει το thespro.gr, οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έβαλαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τα ανίψια του, περίπου στις 10:30 σήμερα, Δευτέρα 12/10.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι του σπιτιού βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό, καθώς και σημείωμα στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».



Επίσης σε δεύτερο σημείωμα το οποίο φέρεται να άφησε το ζευγάρι αναφερόταν ότι η πράξη αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη, ενώ διατυπώνονταν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ηλικιωμένοι ζούσαν μόνοι τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.