Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι χάρτες της νέας κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Meteo, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στη Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Την Τετάρτη 14/01 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Οι μέγιστες τιμές της την Τρίτη 13/10 δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 °C στα ηπειρωτικά και τους 25-27 °C στις νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη 14/10 οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 20-22 °C.

Παράλληλα σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας την Τετάρτη 14/10 στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται το πρωί, το μεσημέρι και αργά το βράδυ της Τρίτης 13/10.

«Θα είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή» του καιρού

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, για ένα τριήμερο περίπου ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο ή και χειμώνα.

«Από αύριο μας έρχεται ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αρχίζει και μετατοπίζεται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη», ανέφερε ο μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι αναμένεται σημαντική πτώση του υδραργύρου, ακόμα και χιονοπτώσεις σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, ενώ θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα πέσει από τους 25 βαθμούς τη Δευτέρα στους 17 την Τετάρτη. «Θα ζήσουμε και τον χειμώνα μέσα στην εβδομάδα να μας έρχεται με έντονο τρόπο. Για λίγο όμως, όχι για πολλές μέρες. Θα είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή που θα λάβει χώρα σε ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες για τα επόμενα 24ωρα», εξήγησε ο κ. Μαρουσάκης.

Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας

«Περιμένουμε έντονη κακοκαιρία από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

Οι ισχυρές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Επίσης, τα χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 6 με 8 βαθμών Κελσίου.

Πολύ θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που ίσως ξεπεράσουν και τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα πλημμυρικά επεισόδια, αν αυτά προκύψουν, θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις και προς την πλευρά του Ιονίου, αλλά πιο πολύ -γιατί εκεί θα εμφανίσει μεγαλύτερη διάρκεια το κύμα κακοκαιρίας- προς την πλευρά του Αιγαίου.

Επομένως, περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, η περιοχή των Σποράδων, της Χαλκιδικής, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο και για πλημμυρικά επεισόδια, καθώς αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να αλληλεπιδρά και με τις θαλάσσιες εκτάσεις του Αιγαίου και του Ιονίου».

Ως προς την Τετάρτη, «οι χρωματισμοί εστιάζουν κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Περιμένουν ένα γεμάτο 48ωρο αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες να δηλώσουν το παρών. Άρα περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, αλλά και μέσα στο Αιγαίο, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια».

Την Πέμπτη «θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο το κύμα κακοκαιρίας, θα πάμε σε μια πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει άστατος ο καιρός. Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα ή προχωρημένο φθινόπωρο για τις περισσότερες περιοχές και σχεδόν για όλη την εβδομάδα».