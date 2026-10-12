Ένα ακραίο προγνωστικό σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, το οποίο αφορά την πιθανότητα εκδήλωσης μιας ιδιαίτερα ισχυρής κακοκαιρίας με χαρακτηριστικά μεσογειακού τροπικού κυκλώνα, παρακολουθεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η συγκεκριμένη εξέλιξη εμφανίστηκε το πρωί στα προγνωστικά συστήματα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προς το παρόν σοβαρές πιθανότητες επαλήθευσής της.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από την Ευρώπη θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η αντικυκλωνική αυτή κυκλοφορία ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έντονη μεταφορά πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Πώς οι θερμές θάλασσες μπορούν να ενισχύσουν την κακοκαιρία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης. Όπως επισημαίνει, οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση πολύ μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας στις θαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα όταν ο θερμός θαλάσσιος όγκος αλληλεπιδράσει με ψυχρές αέριες μάζες.

Η αλληλεπίδραση του πολικού αέρα με τις ιδιαίτερα θερμές θάλασσες μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό ισχυρών και επικίνδυνων κακοκαιριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα συστήματα αυτά αποκτούν τέτοια οργάνωση ώστε να εντάσσονται στην κλίμακα των τροπικών κυκλώνων. Ένα αντίστοιχο ενδεχόμενο εμφανίστηκε στα προγνωστικά συστήματα το πρωί, σε περιοχή κοντά στην Ελλάδα, προκαλώντας το ενδιαφέρον του μετεωρολόγου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Γιατί προειδοποιεί για το ακραίο σενάριο

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης διευκρινίζει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί με αξιοπιστία αν θα επαληθευτεί η συγκεκριμένη πρόγνωση, καθώς μεσολαβούν αρκετές ημέρες μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση και τις πολύ μικρές πιθανότητες επιβεβαίωσης του σεναρίου αυτή τη στιγμή, θέτει το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Όπως υπογραμμίζει, η κλιματική αλλαγή έχει πλέον μεταβάλει την εικόνα των εποχών, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο σαφής η διάκριση που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται, ο Νοέμβριος αποτελεί τον πιο επικίνδυνο μήνα από πλευράς υετού, δηλαδή βροχοπτώσεων.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί, τα τελευταία χρόνια τα έντονα φαινόμενα εμφανίζονται όλο και νωρίτερα μέσα στο έτος. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει τις κακοκαιρίες «Ντάνιελ» και «Ιανός», καθώς και τα φαινόμενα στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες. Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, θέτει το ζήτημα της ετοιμότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και της δυνατότητας έγκαιρης προετοιμασίας για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν.

«Ο καιρός δεν μας περιμένει, εμείς πρέπει να τον περιμένουμε»

Το βασικό μήνυμα της ανάρτησης του Κλέαρχου Μαρουσάκη αφορά την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας. «Ο καιρός δεν μας περιμένει, εμείς πρέπει να τον περιμένουμε!», αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης αναγνώρισης των πιθανών κινδύνων.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι χάρτες που συνοδεύουν την ανάρτησή του έχουν αποκλειστικό σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας. Σε καμία περίπτωση, όπως τονίζει, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για πρόγνωση, καθώς η χρονική απόσταση από την πιθανή εκδήλωση του φαινομένου είναι ακόμη μεγάλη και οι πιθανότητες επαλήθευσης του συγκεκριμένου σεναρίου παραμένουν πολύ μικρές.

Κλείνοντας, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η επιστημονική κοινότητα οφείλει να εκπέμπει κατά καιρούς προειδοποιητικά μηνύματα, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αντιληπτό το μέγεθος των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.