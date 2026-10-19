Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ιωήλ, της Οσίας Κλεοπάτρας και του Αγίου Φήλικος του Πρεσβυτέρου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι μεταξύ άλλων Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα και Φήλιξ.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κλεοπάτρα

Κλειώ

Πάτρα

Πατρούλα

Πατρίτσα

Φήλιξ

Φίληξ

Φίλιξ

Φίληκας

Φίληξα

Φιλήκη

Φηλικίτη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αρτέμιος, Αρτέμης

Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα

Κερασιά, Κερασία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα, 19 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ιωήλ, της Οσίας Κλεοπάτρας, του Αγίου Σαδώθ του επισκόπου και των 120 Μαρτύρων από την Περσία, του Αγίου Ουάρου, των Έξι Οσιομαρτύρων ερημιτών, του Αγίου Μνάσωνος του αρχαίου μαθητή, του Αγίου Λεοντίου του φιλοσόφου, των Αγίων Φήλικος του Πρεσβυτέρου και Ευσεβίου του Διακόνου, του Οσίου Ιωάννη του Θαυματουργού που ασκήτευσε στο όρος Ρίλα και της Αγίας Φριδεσγουΐδης. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η Σύναξη της Παναγίας της Βασίλισσας στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Προφήτης Ιωήλ: Ποιος ήταν και γιατί το βιβλίο του έχει ιδιαίτερη σημασία

Ο Προφήτης Ιωήλ, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 19 Οκτωβρίου, είναι ένας από τους δώδεκα λεγόμενους Μικρούς Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Το όνομά του συνδέεται με ένα από τα σύντομα προφητικά βιβλία της Βίβλου, το οποίο αναφέρεται στη μετάνοια, την κρίση και την ελπίδα της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωήλ ήταν γιος του Βαθουήλ και καταγόταν από τη φυλή Ρουβήμ, αν και υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις σχετικά με την καταγωγή του. Ορισμένες εκκλησιαστικές πηγές τοποθετούν τη δράση του στα χρόνια του βασιλιά Ιωάς του Ιούδα. Ωστόσο, η ακριβής χρονολόγηση της ζωής και του έργου του παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Το βιβλίο του Ιωήλ ξεχωρίζει για τη συμβολική γλώσσα και τις έντονες εικόνες του. Περιγράφει μια μεγάλη καταστροφή από ακρίδες, η οποία πλήττει τη γη και τις καλλιέργειες. Το γεγονός παρουσιάζεται ως αφορμή για να καλέσει ο προφήτης τον λαό σε αυτοκριτική, μετάνοια και επιστροφή στον Θεό.

Κεντρική θέση στο μήνυμά του έχει η ιδέα ότι η μετάνοια δεν πρέπει να περιορίζεται σε εξωτερικές εκδηλώσεις, αλλά να αποτελεί ουσιαστική αλλαγή στάσης. Η χαρακτηριστική φράση «διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν» εκφράζει ακριβώς αυτή τη διάκριση ανάμεσα στην εσωτερική μεταστροφή και την τυπική θρησκευτική συμπεριφορά.

Ιδιαίτερη σημασία για τη χριστιανική παράδοση έχει και η προφητεία για την έκχυση του Πνεύματος του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από ηλικία ή κοινωνική θέση. Το συγκεκριμένο απόσπασμα συνδέεται στην Καινή Διαθήκη με την Πεντηκοστή, καθώς ο Απόστολος Πέτρος το επικαλείται στις Πράξεις των Αποστόλων για να ερμηνεύσει τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στην «ημέρα του Κυρίου», μια έννοια που συνδέεται με τη θεία κρίση και την τελική αποκατάσταση. Οι εικόνες αυτές επηρέασαν τη μεταγενέστερη ιουδαϊκή και χριστιανική γραμματεία και αποτελούν σημαντικό μέρος της βιβλικής προφητικής παράδοσης.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Προφήτης Ιωήλ πέθανε ειρηνικά. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Οκτωβρίου. Πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον Προφήτη Ιωήλ που μνημονεύεται στο ορθόδοξο εορτολόγιο στις 30 Μαρτίου.

«Καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν». Προφήτης Ιωήλ, 2:13

Η φράση σημαίνει ότι η μετάνοια πρέπει να είναι ειλικρινής και να προέρχεται από την καρδιά, αντί να εκφράζεται μόνο μέσα από εξωτερικές πράξεις.

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