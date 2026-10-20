Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Αρτέμιος, ο Αρτέμης, η Άρτεμις, η Αρτέμιδα, ο Γεράσιμος, η Ματρώνα και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρα και της Οσίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδας, ενώ τιμάται και η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα

Κερασιά, Κερασία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρα, Οσίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδας της Θαυματουργού, Αγίων Εβόρη και Ενόης, Αγίων Ζεβινά, Γερμανού, Νικηφόρου και Αντωνίνου, Αγίας Μαναθούς της Παρθένου και Αγίου Βασιλείου επισκόπου Τραπεζούντας. Επίσης, τιμάται η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Γερασίμου του Νέου Ασκητή, του Πελοποννήσιου, καθώς και η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Γρηγορίου Καλλίδη.

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας: Ο αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που συγκρούστηκε με τον Ιουλιανό

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 20 Οκτωβρίου, υπήρξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. Η ζωή του συνδέθηκε με την Αίγυπτο, την Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια, ενώ η εκκλησιαστική παράδοση τον κατατάσσει στους μεγαλομάρτυρες του χριστιανισμού.

Ο Αρτέμιος έζησε την εποχή κατά την οποία ο χριστιανισμός αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπηρέτησε επί αυτοκράτορα Κωνσταντίου Β΄, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και ανέλαβε σημαντικά διοικητικά καθήκοντα στην Αίγυπτο, με έδρα την Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, είχε λάβει υψηλά αξιώματα και απολάμβανε την εμπιστοσύνη της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Μία από τις σημαντικές αποστολές που του αποδίδονται ήταν η μεταφορά ιερών λειψάνων στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την παράδοση, το 357 μ.Χ. μετέβη στην Πάτρα για την παραλαβή των λειψάνων του Αποστόλου Ανδρέα, με προορισμό τον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.

Με την παρουσία του στην Πάτρα συνδέεται επίσης, σύμφωνα με το συναξάρι του, η κατασκευή υδραγωγείου και η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Η τοπική εκκλησιαστική παράδοση συνδέει τη δράση του με την περιοχή του Γηροκομείου.

Η πορεία του άλλαξε όταν στον αυτοκρατορικό θρόνο ανέβηκε ο Ιουλιανός, ο οποίος κυβέρνησε από το 361 έως το 363 μ.Χ. και επιχείρησε να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνορωμαϊκή θρησκεία. Η θρησκευτική πολιτική του τον έφερε σε αντιπαράθεση με χριστιανικούς κύκλους της αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Αρτέμιος μετέβη στην Αντιόχεια και διαμαρτυρήθηκε δημόσια για τη μεταχείριση των χριστιανών. Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση του αυτοκράτορα. Ο Αρτέμιος συνελήφθη, υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε, κατά την παράδοση το 362 ή το 363 μ.Χ. Οι λεπτομέρειες του μαρτυρίου του προέρχονται κυρίως από αγιολογικές πηγές.

Μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με το συναξάρι, η διακόνισσα Αρίστη παρέλαβε το λείψανό του και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Η τιμή προς τον Άγιο Αρτέμιο διαδόθηκε στους επόμενους αιώνες και η Ορθόδοξη Εκκλησία καθιέρωσε τη μνήμη του στις 20 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα τιμάται επίσης ως προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η χαρακτηριστική αναφορά από τον βίο του Αγίου Αρτεμίου

Στο συναξάρι του Αγίου Αρτεμίου αναφέρεται ότι, όταν πληροφορήθηκε τη μεταχείριση των χριστιανών στην Αντιόχεια, επικαλέστηκε τα λόγια του 50ού Ψαλμού:

«Κύριε, πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με».

Η φράση αποτελεί επίκληση για πνευματική δύναμη και σταθερότητα και συνδέεται, στην εκκλησιαστική αφήγηση, με την απόφασή του να υπερασπιστεί δημόσια την πίστη του.

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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