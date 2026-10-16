Σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου, ο οποίος, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, βρισκόταν στη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Η ημέρα δεν συνδέεται με κάποια ευρέως γνωστή ονομαστική γιορτή.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποια ευρέως καθιερωμένη ονομαστική γιορτή. Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Λογγίνο τον Εκατόνταρχο και τους Μάρτυρες Δομέτιο, Δομνίνο, Λεόντιο και Τερέντιο.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αντίγονος

Ευπρέπιος

Ευπρέπειος

Ευπρεπής

Ευπρεπία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου, ο οποίος συνδέεται με τη Σταύρωση του Χριστού, καθώς και των Αγίων Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου.

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος: Ο Ρωμαίος αξιωματικός που πίστεψε στον Χριστό μετά τη Σταύρωση

Ο Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος είναι μία από τις μορφές που η χριστιανική παράδοση συνδέει με τα γεγονότα της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Λογγίνος ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος, δηλαδή αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, και υπηρετούσε στην Ιουδαία την εποχή του αυτοκράτορα Τιβερίου, ο οποίος κυβέρνησε από το 14 έως το 37 μ.Χ. Φέρεται να βρισκόταν υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου, του Ρωμαίου διοικητή που συνδέεται με την καταδίκη του Ιησού.

Κατά την παράδοση, ο Λογγίνος ήταν παρών στη Σταύρωση, ενώ συνδέεται επίσης με τη φρούρηση του τάφου του Χριστού. Η στιγμή που φέρεται να άλλαξε τη ζωή του ήταν όσα συνέβησαν κατά τον θάνατο του Ιησού, όταν, σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις, σημειώθηκε σεισμός και σχίστηκαν οι πέτρες.

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο εκατόνταρχος και όσοι βρίσκονταν μαζί του, βλέποντας τον σεισμό και τα γεγονότα που ακολούθησαν, φοβήθηκαν και αναγνώρισαν τον Ιησού ως Υιό του Θεού. Το ευαγγελικό κείμενο δεν κατονομάζει τον αξιωματικό, ωστόσο η μεταγενέστερη χριστιανική παράδοση τον ταύτισε με τον Λογγίνο.

Σύμφωνα με τον βίο του, μετά τα γεγονότα αυτά ο Λογγίνος εγκατέλειψε τη στρατιωτική του θέση και ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Μαζί με δύο στρατιώτες που συμμερίζονταν την πίστη του, επέστρεψε στην πατρίδα του και άρχισε να κηρύττει την Ανάσταση του Χριστού.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Πόντιος Πιλάτος κατήγγειλε την αποχώρησή του στον αυτοκράτορα Τιβέριο, με αποτέλεσμα να σταλεί στρατιωτικό απόσπασμα για τη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν στην περιοχή όπου ζούσε, ο Λογγίνος φέρεται να τους φιλοξένησε, γνωρίζοντας την αποστολή τους, και να προετοίμασε τον τάφο του.

Κατά την ίδια παράδοση, ο Λογγίνος και οι δύο σύντροφοί του αποκεφαλίστηκαν εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον τιμά ως μάρτυρα στις 16 Οκτωβρίου. Τα περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή και το μαρτύριό του προέρχονται από εκκλησιαστικές παραδόσεις και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από σύγχρονες ιστορικές πηγές.

«Αληθώς Θεού Υιός ην ούτος». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 27:54

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