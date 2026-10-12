Στους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της χρήσης παράνομων ουσιών εστίασε το πρωί της Δευτέρας 12/10 η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη, με αφορμή την τραγική είδηση του θανάτου μιας 20χρονης, η οποία φέρεται να κατανάλωσε MDMA, γνωστό και ως έκσταση, σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε μιλώντας στο ERTnews, τα παράνομα ναρκωτικά παρασκευάζονται σε μη αδειοδοτημένα εργαστήρια και δεν υπόκεινται σε ελέγχους. Έτσι, ακόμη και χάπια της ίδιας παρτίδας μπορεί να περιέχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις ουσιών, ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλες, πιο δραστικές ή επικίνδυνες ουσίες.

Η κα Σαρδέλη επίσης υπογράμμισε ότι η σύσταση των χαπιών δεν είναι σταθερή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κάποια συγκεκριμένη ποσότητα.

Όπως δήλωσε, ακόμη και ένα χάπι μπορεί να αποβεί μοιραίο, καθώς οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις ψυχοδραστικές ουσίες και οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι προβλέψιμες. Επικίνδυνος ο συνδυασμός με αλκοόλ

Η καθηγήτρια επίσης ανέφερε ότι το έκσταση κυκλοφορεί κυρίως σε μορφή χαπιού, αλλά και ως σκόνη.

«Ο συνδυασμός ψυχοδραστικών ουσιών με αλκοόλ επιδεινώνει τους κινδύνους. Η μοναδική επιλογή και η μοναδική προστασία που έχουμε είναι να αρνηθούμε να κάνουμε χρήση ναρκωτικών υπό οποιαδήποτε συνθήκη» είπε η Χρύσα Σαρδέλη.