Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν η Ανδρομάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Συμεών, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος, καθώς και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τριών μαρτύρων των πρώτων χριστιανικών αιώνων, καθώς και του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα

Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος

Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Βαλάντης, Βαλάντιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Καρπός

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα

Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία

Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Επικτήτου του Θαυματουργού, Αγίας Δομνίνης, Αγίας Αναστασίας της Παρθένου, των Εβδομήκοντα Μαρτύρων, Αγίου Θεοδότου επισκόπου Εφέσου, Αγίας Μαλφεθά, Αγίας Ανθίας, Αγίων Ιουβεντίνου και Μαξίμου, Αγίου Ιάσονος επισκόπου Δαμασκού, Αγίων Ανδρομάχου και Διοδώρου, Αγίου Wilfrid της Υόρκης και Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοΐτη. Τιμώνται επίσης οι Άγιοι Βαλάντιος, Βαρλαάμ, Βαρνάβας ο μοναχός, Βασίλειος ο επίσκοπος, οι Άγιοι Γεώργιοι που αναφέρονται στο κυπριακό αγιολόγιο, Δημητριανός, Ειρηνικός, Ελπίδιος και Επαφρόδιτος. Η ημέρα περιλαμβάνει ακόμη τη Σύναξη των εν Αθήναις Αγίων, τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιβηριτίσσης στη Μόσχα και τη Σύναξη της Παναγίας Ελευθερώτριας στη Σαλαμίνα.

Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος: Οι τρεις στρατιώτες που μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού

Στις 12 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τριών χριστιανών μαρτύρων που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησαν την περίοδο των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.

Οι τρεις άνδρες προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Πρόβος καταγόταν από την Παμφυλία της Μικράς Ασίας, ο Ανδρόνικος από την Έφεσο και ο Τάραχος από την Ιλλυρία. Κατά την παράδοση, είχαν υπηρετήσει ως στρατιώτες και ήταν γνωστοί για τη χριστιανική τους πίστη.

Η δράση τους τοποθετείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν διώξεις από τις ρωμαϊκές αρχές. Ειδικότερα, επί Διοκλητιανού εφαρμόστηκαν μέτρα που περιόριζαν τη χριστιανική λατρεία και οδήγησαν σε συλλήψεις και εκτελέσεις πιστών που αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις αυτοκρατορικές διαταγές.

Σύμφωνα με το συναξάρι τους, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Μαξεντίου, αξιωματούχου στην περιοχή της Ταρσού της Κιλικίας. Εκεί ανακρίθηκαν για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και κλήθηκαν να αρνηθούν τον χριστιανισμό.

Οι αγιολογικές διηγήσεις αναφέρουν ότι και οι τρεις αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πίστη τους, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια. Ο Τάραχος, που παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία, φέρεται να υποστήριξε ότι, αν και οι σωματικές του δυνάμεις είχαν μειωθεί, η αποφασιστικότητά του παρέμενε ακέραιη.

Κατά την ίδια παράδοση, ο Πρόβος και ο Ανδρόνικος επέδειξαν αντίστοιχη στάση κατά την ανάκρισή τους. Οι τρεις άνδρες υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και τελικά θανατώθηκαν. Οι λεπτομέρειες των μαρτυρίων τους προέρχονται κυρίως από εκκλησιαστικές πηγές και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν στο σύνολό τους από ανεξάρτητες ιστορικές μαρτυρίες.

Η μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου διατηρήθηκε στη χριστιανική παράδοση ως παράδειγμα προσήλωσης στις θρησκευτικές πεποιθήσεις σε μια εποχή διωγμών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιμά κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου.

«Οι σωματικές μου δυνάμεις μπορεί να υποχώρησαν, αλλά η ακμή της ψυχής παραμένει ακέραια». Λόγια που αποδίδονται στον Άγιο Τάραχο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

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