Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανέπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση. Η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να σηκώσει τη γαλανόλευκη σημαία στον ιστό της.

Σήμερα το πρωί, η ελληνική σημαία υψώθηκε στην Ακρόπολη υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

Σημειώνεται πως η σημερινή τελετή εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Αθήνας και διατηρεί ζωντανή τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.