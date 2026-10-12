Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος επικαλείται τα σχετικά πορίσματα.

Πάντως το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό, καθώς η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την Γκράβα

«Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».