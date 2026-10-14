Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Γερβάσιος, η Γερβασία, ο Ναζάριος, ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, καθώς και του Αγίου Κοσμά του Μελωδού.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γερβάσιος, Γερβασία

Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Λουκιανός

Λουκιανή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, Αγίου Κοσμά του Μελωδού, επισκόπου Μαϊουμά, Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατηνής, Οσίου Σιλβανού του Γέροντος Ιερομάρτυρα, Αγίων Σαράντα Μαρτύρων από την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, Αγίου Πέτρου του Αυσελάμου, Αγίου Ευθυμίου του Νέου του εν Θεσσαλονίκη, Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού, Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης, και Οσίου Νικολάου του εν τω Σπηλαίω. Επίσης, τιμάται η ανάμνηση του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής στη Χίο και η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Γιαχρόμ.

Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος: Οι τέσσερις μάρτυρες που τιμώνται στις 14 Οκτωβρίου

Στις 14 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τεσσάρων χριστιανών μαρτύρων, του Ναζαρίου, του Προτασίου, του Γερβασίου και του Κελσίου. Η ιστορία τους συνδέεται με τη διάδοση του χριστιανισμού κατά τους πρώτους αιώνες και τους διωγμούς που αντιμετώπισαν οι πιστοί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ναζάριος ήταν γιος του Αφρικανού και της Περπετούας, οι οποίοι φέρεται να είχαν γνωρίσει τη χριστιανική πίστη μέσω του Αποστόλου Πέτρου. Μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον και, όταν έφτασε περίπου στην ηλικία των 20 ετών, αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και να αφιερωθεί στη διάδοση του Ευαγγελίου.

Κατά τις περιοδείες του έφτασε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Εκεί γνώρισε τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο, δύο χριστιανούς που, σύμφωνα με την παράδοση, δραστηριοποιούνταν επίσης στη διάδοση της νέας θρησκείας. Οι τρεις άνδρες συνδέθηκαν μέσα από την κοινή τους πίστη και το κήρυγμά τους.

Στη συνέχεια, ο Ναζάριος ταξίδεψε στη Γαλατία, περιοχή που αντιστοιχεί σε μεγάλο μέρος της σημερινής Γαλλίας. Εκεί φέρεται να γνώρισε τον νεαρό Κέλσιο, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό και έγινε ακόλουθός του. Οι δύο τους συνέχισαν μαζί τη θρησκευτική τους δράση.

Όταν ο Ναζάριος επέστρεψε στα Μεδιόλανα, συνελήφθη από τις ρωμαϊκές αρχές. Σύμφωνα με το συναξάρι, ο Προτάσιος και ο Γερβάσιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ο έπαρχος Αννουλίνος απαίτησε από τους τέσσερις να εγκαταλείψουν τη χριστιανική πίστη, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι οι τέσσερις καταδικάστηκαν σε θάνατο και αποκεφαλίστηκαν. Οι λεπτομέρειες της ζωής και του μαρτυρίου τους προέρχονται κυρίως από αγιολογικές αφηγήσεις και δεν μπορούν όλες να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες ιστορικές πηγές.

Η μνήμη των τεσσάρων μαρτύρων τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου. Ο Προτάσιος και ο Γερβάσιος συνδέονται ιδιαίτερα με τη χριστιανική ιστορία του Μιλάνου, όπου βρίσκονται τα λείψανά τους, στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου. Η τιμή προς τους δύο αγίους έχει μακρά παράδοση τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Εκκλησία.

«Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας» (Α΄ Πέτρου 1:22).

Το παραπάνω απόσπασμα από την Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου αναφέρεται στο συναξάρι του Αγίου Ναζαρίου και συνδέεται με τη σημασία που αποδίδει η χριστιανική διδασκαλία στην αλήθεια και την πνευματική καθαρότητα.

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