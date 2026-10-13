Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Κάρπος, η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσούλα, η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος, μεταξύ άλλων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, καθώς και της Αγίας Χρυσής της Νεομάρτυρος.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κάρπος

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία

Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Γερβάσιος, Γερβασία

Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, Αγίας Χρυσής της Νεομάρτυρος, Αγίου Βενιαμίν του Διακόνου και Ιερομάρτυρα, Αγίου Φλωρεντίου, Αγίου Διοσκόρου, Οσίου Νικήτα του Ομολογητή και Πατρικίου, Αγίου Αντιγόνου, Αγίου Διοκλητιανού, Οσίου Βενιαμίν του Εγκλείστου, Αγίου Ιακώβου του Χαματουρίτη και Αγίου Μαρτυρόχου.

Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη: Οι τέσσερις μάρτυρες από την Πέργαμο

Στις 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, τεσσάρων χριστιανών που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μαρτύρησαν κατά τους διωγμούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων.

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, οι τέσσερις κατάγονταν από την Πέργαμο της Μικράς Ασίας και έζησαν την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος κυβέρνησε από το 249 έως το 251 μ.Χ. Η περίοδος αυτή συνδέεται με συστηματικούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, καθώς η αυτοκρατορική εξουσία απαιτούσε τη συμμετοχή των υπηκόων στις παραδοσιακές θρησκευτικές τελετές.

Ο Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατείρων, πόλης της Μικράς Ασίας. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, διέθετε σημαντική μόρφωση και είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην τοπική χριστιανική κοινότητα. Στενός συνεργάτης του ήταν ο Πάπυλος, ο οποίος είχε σπουδάσει ιατρική και προσέφερε τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή. Αργότερα έγινε διάκονος.

Ο Αγαθόδωρος υπηρετούσε στην επισκοπή Θυατείρων, ενώ η Αγαθονίκη ήταν, σύμφωνα με τον συναξαριστή, αδελφή του Παπύλου. Και οι τέσσερις συνδέθηκαν με την ίδια ιστορία μαρτυρίου, η οποία διατηρήθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση.

Όπως αναφέρεται στον βίο τους, ο Ρωμαίος αξιωματούχος Ουαλέριος διέταξε τη σύλληψη του Κάρπου, του Παπύλου και του Αγαθοδώρου. Όταν οδηγήθηκαν ενώπιόν του, τους ζητήθηκε να αρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη. Εκείνοι αρνήθηκαν, παρά τις απειλές και τις πιέσεις που δέχθηκαν.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Κάρπος απάντησε στις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών επικαλούμενος λόγια του Αποστόλου Παύλου, τα οποία αναφέρονται στην εργασία, την υπομονή και την αποφυγή της ανταπόδοσης απέναντι στις προσβολές και τους διωγμούς.

Σύμφωνα με την ίδια διήγηση, οι τρεις άνδρες βασανίστηκαν και τελικά αποκεφαλίστηκαν μαζί με την Αγαθονίκη. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, ενώ η ιστορία τους αποτελεί μέρος της παράδοσης για τους χριστιανούς μάρτυρες της ρωμαϊκής περιόδου.

«Κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσὶ· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν». Από την Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου (4:12-13), όπως παρατίθεται στον βίο των Αγίων.

Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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