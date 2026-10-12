Ιδιαιτέρως έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τις τελευταίες ημέρες διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες στην Ξάνθη και χαλαζόπτωση, καθώς και ισχυρούς ανέμους στη Μακρινίτσα και τον Βόλο.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 12/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» καταγράφει την ένταση της κακοκαιρίας, αλλά και την εικόνα που επικράτησε στις πληγείσες περιοχές.

Η πρόσφατη κακοκαιρία που εκδηλώθηκε σε αρκετές περιοχές της χώρας προκάλεσε προβλήματα, με έντονες βροχοπτώσεις και συσσώρευση υδάτων στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και ισχυρά καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία.

Πλημμύρες στην Ξάνθη μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στην περιοχή κοντά στο αστυνομικό τμήμα της πόλης, όπου καταγράφηκε σημαντική συσσώρευση υδάτων.

Η εικόνα παρουσίασε βελτίωση την επόμενη ημέρα, καθώς η κατάσταση στην περιοχή εμφανίστηκε αισθητά καλύτερη.

Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι σε Μακρινίτσα και Βόλο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και την περιοχή του Πηλίου, όπου σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ενώ ισχυροί άνεμοι έπνεαν στη Μακρινίτσα και τον Βόλο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις περιοχές αυτές αποτυπώνουν τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.