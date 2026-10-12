Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, με έναν 32χρονο να παρασύρεται από διερχόμενο αυτοκίνητο και να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν ο 32χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 47χρονος, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο 32χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα είναι σε εξέλιξη, με την Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση, να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ο 32χρονος.