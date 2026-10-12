Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα περιορίζεται πρόσκαιρα η κακοκαιρία για να εξαπλωθεί και πάλι από αύριο, όπου και για ένα τριήμερο περίπου ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο ή και χειμώνα.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά τόπους, ενώ από την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση, με ενίσχυση των ανέμων και περισσότερες βροχοπτώσεις. «Από αύριο μάς έρχεται ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αρχίζει και μετατοπίζεται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη», ανέφερε ο μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι αναμένεται σημαντική πτώση του υδραργύρου, ακόμη και χιονοπτώσεις σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, ενώ θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα πέσει από τους 25 βαθμούς τη Δευτέρα στους 17 την Τετάρτη. «Θα ζήσουμε και τον χειμώνα μέσα στην εβδομάδα να μας έρχεται με έντονο τρόπο. Για λίγο όμως, όχι για πολλές μέρες. Θα είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή που θα λάβει χώρα σε ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες για τα επόμενα 24ωρα», εξήγησε ο κ. Μαρουσάκης.

Ειδικότερα, στην Αττική σήμερα θα σημειώνονται «ανοίγματα» και «κλεισίματα» του καιρού. «Θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιακής ακτινοβολίας, όμως θα έχουμε και λίγες συννεφιές, οι οποίες κοντά στο μεσημεράκι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήσουν κάποιες μπόρες, με έμφαση τα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα περισσότερο άστατος καιρός με βροχοπτώσεις.

Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας

«Περιμένουμε έντονη κακοκαιρία από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

Οι ισχυρές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Επίσης, τα χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 6 με 8 βαθμών Κελσίου.

Πολύ θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που ίσως ξεπεράσουν και τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα πλημμυρικά επεισόδια, αν αυτά προκύψουν, θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις και προς την πλευρά του Ιονίου, αλλά πιο πολύ -γιατί εκεί θα εμφανίσει μεγαλύτερη διάρκεια το κύμα κακοκαιρίας- προς την πλευρά του Αιγαίου.

Επομένως, περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, η περιοχή των Σποράδων, της Χαλκιδικής, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο και για πλημμυρικά επεισόδια, καθώς αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να αλληλεπιδρά και με τις θαλάσσιες εκτάσεις του Αιγαίου και του Ιονίου».

Ως προς την Τετάρτη, «οι χρωματισμοί εστιάζουν κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Περιμένουν ένα γεμάτο 48ωρο αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες να δηλώσουν το παρών. Άρα περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, αλλά και μέσα στο Αιγαίο, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια».

Την Πέμπτη «θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο το κύμα κακοκαιρίας, θα πάμε σε μια πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει άστατος ο καιρός. Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα ή προχωρημένο φθινόπωρο για τις περισσότερες περιοχές και σχεδόν για όλη την εβδομάδα».