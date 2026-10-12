Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε σήμερα ο Αρκάς, σχολιάζοντας με τον χαρακτηριστικό του σαρκασμό τη δύναμη της προκατάληψης και την άρνηση του ανθρώπου να αμφισβητήσει τις βεβαιότητές του.

«Μια καλή προκατάληψη μπορεί να σε γλιτώσει από χρόνια σκέψης. Μην αφήνεις την πραγματικότητα να σου τη χαλάσει».

Στο σκίτσο εμφανίζεται ένας εγκέφαλος δεμένος με χαλινάρι, σε μια εικόνα με σαφή συμβολισμό: όταν οι προκαταλήψεις καθοδηγούν τη σκέψη, η λογική περιορίζεται και η πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως «απειλή» για όσα ήδη πιστεύουμε.

Δείτε την ανάρτηση του Αρκά στο Facebook: