Πλησιάζει η ημέρα για επιστροφή στη χειμερινή ώρα, καθώς τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου, θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω.

Ειδικότερα, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου.

Έτσι, θα ολοκληρωθεί η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή UTC+2.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Σημειώνεται πως η θερινή ώρα, UTC+3, θα επανέλθει την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαρτίου.