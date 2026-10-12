Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 12/10 το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.\n\n\n\nΕιδικότερα, τρεις είναι οι δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου. Πρώτη η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Νέας Ερυθραίας προς τη Φιλοθέη, δεύτερη η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Πεντέλης και τρίτη η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.\n\n\n\nΕπίσης, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Βεΐκου από το δημοτικό στάδιο Γαλατσίου προς την Κασταμονής, στον Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.\n\n\n\nΚαθυστερήσεις στην Αττική Οδό\n\n\n\nΣύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:\n\n\n\n\nΠρος Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.\n\n\n\nΠρος Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.\n\n\n\nΠεριφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.\n\n\n\n\n\n\n\n\nΆμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.