Σημαντική είναι η μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη, 13/10 με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, θυελλώδεις βόρειους ανέμους που την Τετάρτη θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά, ενώ την Τετάρτη θα επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Η εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται την Πέμπτη, με τις βροχές να περιορίζονται σταδιακά στην Κρήτη.

Ειδικότερα σήμερα, Δευτέρα 12/10 ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες.

Επίσης, θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης του καιρού στην ηπειρωτική χώρα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας στα νότια τα 6 μποφόρ, χωρίς να αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αν και θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, με την Πελοπόννησο να αγγίζει τους 26 βαθμούς, την Ανατολική Στερεά τους 25 βαθμούς και τα νότια νησιωτικά τμήματα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, καθώς ο βαρδάρης θα πνέει με ένταση που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό. Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Παράλληλα, νωρίς το πρωί ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά του νομού, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια.

Επιδείνωση του καιρού από αύριο, Τρίτη

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει αισθητά από αύριο, Τρίτη, καθώς η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να εντείνονται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βροχές θα γίνουν κατά τόπους πιο ισχυρές, ενώ προς το βράδυ αναμένονται έντονα φαινόμενα στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο. Προς το βράδυ, η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ, με θυελλώδεις βοριάδες να επικρατούν στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας η πτώση αναμένεται αρχικά να είναι ηπιότερη.

Ο καιρός την Τετάρτη

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της εβδομάδας, καθώς τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαγορευτικά απόπλου σε αρκετές περιοχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά, στην Αττική ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, αποτυπώνοντας τη σημαντική αλλαγή του καιρού σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τι θα συμβεί την Πέμπτη

Την Πέμπτη, οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ωστόσο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Οι βροχές θα περιοριστούν προοδευτικά και μέχρι το απόγευμα αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας την αίσθηση του φθινοπωρινού καιρού.