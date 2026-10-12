Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με τα έργα να πραγματοποιούνται στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι» και να τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:12

Από Πανόρμου προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:42

Από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:44

Από Εθνική Άμυνα προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:47

Από Χολαργό προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:48

Από Νομισματοκοπείο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:50

Από Αγία Παρασκευή προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:52

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30. Από Αγία Παρασκευή προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:33

Από Νομισματοκοπείο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:35

Από Χολαργό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:36

Από Εθνική Άμυνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:38

Από Κατεχάκη προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:40

Από Πανόρμου προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:42

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τελευταίοι συρμοί:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι, ενώ οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον ίδιο σταθμό.

Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο: 22:20, 22:56 και 23:32

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι», για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρι.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή αφετηρία επί της οδού Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ».

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από το φανάρι).