Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα.

Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανέπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση. Η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να σηκώσει τη γαλανόλευκη σημαία στον ιστό της.

Στο πλαίσιο της Επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών, στις 11 το πρωί θα γίνει η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνστανίνου Τασούλα, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.