Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε Καλαμάτα, Πύργο Ηλείας και Πήλιο, με ισχυρή βροχόπτωση, πλημμυρικά φαινόμενα και χαλάζι. Στην Καλαμάτα, έντονη καταιγίδα διάρκειας περίπου 20 λεπτών πλημμύρισε το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και επηρέασε καταστήματα στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ στον Πύργο καταγράφηκε υδροστρόβιλος.

Στη Μακρινίτσα, η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Η καταιγίδα στην Καλαμάτα συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. Νερά εισχώρησαν στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, στο Ιστορικό Κέντρο, καθώς και σε καταστήματα που βρίσκονται στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Messinia Live, το ύψος της βροχής έφτασε τα 10 χιλιοστά, δηλαδή περίπου 10 τόνους νερού ανά στρέμμα, βάσει των μετρήσεων του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων πλημμύρισε για δεύτερη φορά, καθώς τα νερά από το κέντρο της πόλης εισήλθαν ξανά στον χώρο.

Υδροστρόβιλος στον Πύργο και ισχυρή χαλαζόπτωση στη Μακρινίτσα

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στη Μεσσηνία. Στον Πύργο Ηλείας εμφανίστηκε υδροστρόβιλος, ενώ στο Πήλιο η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τη Μακρινίτσα να καταγράφει σημαντικά προβλήματα.

Η κακοκαιρία είχε προηγουμένως επηρεάσει περιοχές του Ιονίου και της Βόρειας Ελλάδας, όπου είχαν καταγραφεί ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.