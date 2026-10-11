Η κακοκαιρία επιστρέφει από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με νέες βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το επόμενο διήμερο ο καιρός αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτεύουσα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Τα φαινόμενα του Σαββατοκύριακου δεν επηρέασαν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση. Οι καταιγίδες πέρασαν κυρίως από τη Βοιωτία, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, ενώ ισχυροί πυρήνες αναπτύχθηκαν στην ανατολική Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της καταιγιδοφόρας δραστηριότητας κινήθηκε δυτικότερα, επηρεάζοντας περισσότερο τα βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Το ερώτημα είναι αν το νέο κύμα θα δώσει στην Αθήνα τις βροχές που δεν έφερε το προηγούμενο σύστημα. Yπάρχουν περιθώρια για πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις στην περιοχή την Τρίτη και την Τετάρτη, με την τελική εικόνα να εξαρτάται από την πορεία των ατμοσφαιρικών διαταραχών.

Πότε θα ενισχυθούν οι βοριάδες και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από την Τρίτη, όταν οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά ισχυρότερες ριπές, σύμφωνα με ορισμένα προγνωστικά σενάρια.

Η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Παράλληλα, η είσοδος ψυχρότερων αέριων μαζών θα ρίξει τη θερμοκρασία, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές όπου θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, η αίσθηση του κρύου ενδέχεται να είναι κατά 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η ένταση των ανέμων την Τετάρτη και την Πέμπτη χρειάζεται στενή παρακολούθηση, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές γύρω στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Από την Τρίτη, νέο βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα ανατολικά νησιά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Για την Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί και νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Ισχυρά φαινόμενα σε ανατολικά και νότια

Την Τετάρτη, οι περισσότερες βροχές αναμένονται στα ανατολικά, κυρίως σε κεντρικές και νότιες περιοχές. Στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Στα δυτικά προβλέπονται λιγότερες νεφώσεις, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω.

Για την Αττική, η συγκεκριμένη ημέρα συγκεντρώνει ενδιαφέρον λόγω της πιθανότητας να σημειωθούν πιο αξιόλογες βροχές. Ωστόσο, η έκταση και η ένταση των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την ακριβή πορεία του συστήματος.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Βελτίωση στα δυτικά, βροχές σε Αιγαίο και Κρήτη

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια. Στην Κρήτη οι βροχές ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά, με τοπικές εντάσεις έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με την Τετάρτη.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα χρειαστεί παρακολούθηση κυρίως ως προς την ένταση των ανέμων και την κατανομή των βροχοπτώσεων. Για την Αττική, το κρίσιμο διάστημα είναι από την Τρίτη έως την Τετάρτη, όταν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πιο αξιόλογων φαινομένων.