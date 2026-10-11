Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, όταν ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος απευθύνθηκε στον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Κοκκαλιάρη, κατά τη διάρκεια της διανομής του αντίδωρου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Απελευθέρωσης της Κοζάνης. Την ώρα που ο δήμαρχος πλησίασε τον ιεράρχη, ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος ακούστηκε να του λέει: «Εσύ ποιος είσαι;».

Η στάση του Γιάννη Κοκκαλιάρη και το παρασκήνιο

Ο δήμαρχος Κοζάνης διατήρησε την ψυχραιμία του, αντιμετωπίζοντας την ερώτηση με χαμόγελο, ενώ απάντησε χαμηλόφωνα: «Ξέρεις καλά ποιος είμαι.».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί – όπως αναφέρει το τοπικό μέσο kozan.gr– μια συνήθεια που επιστρατεύει κατά καιρούς ο ιεράρχης όταν επιθυμεί να εκφράσει δημοσίως κάποιο παράπονο ή δυσαρέσκεια προς θεσμικά πρόσωπα, δίνοντας αφορμή για σχόλια στους παρευρισκόμενους της τελετής.